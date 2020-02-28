Турция на переговорах с Россией по Идлибу в Анкаре настаивала на устойчивом перемирии и отводе сирийской армии за границы зоны деэскалации.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель турецкого МИД.

«Сегодняшние переговоры были проведены по запросу российской стороны. С нашей стороны была подчеркнута необходимость немедленного объявления устойчивого перемирия в Идлибе, снижения напряженности и отвода сил сирийской армии за границы, обозначенные в сочинском соглашении», — говорится в сообщении представителя турецкого МИД.

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