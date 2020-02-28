После атаки на турецких военных в Сирии Украина должна выразить свою поддержку Турции как своему стратегическому партнеру и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике. Такое мнение высказал бывший секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, международный терроризм и преступления против человечности, восстановить безопасность и мир во всем мире», – передает «Гордон» слова Турчинова.

Он напомнил, что вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, со странами которого Россия не имеет общих границ, приводит к человеческим жертвам и волне беженцев в страны ЕС, а также создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса.

«Причина этого – попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность», – считает Турчинов.

Он подчеркнул, что открытую фазу военного противостояния президент РФ Владимира Путин начал с агрессии против Украины в феврале 2014 года

«Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран – членов НАТО в бассейне Черного моря, инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыма для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым», – отметил экс-секретарь СНБО.

Minval.az