Таджикистан с 24 февраля приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса Covid-19, сообщил «Интерфаксу» заместитель директора Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода.

«В связи фактами заболевания новым коронавирусом в Иране мы дали распоряжение авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в эту страну, приостановить полеты до стабилизации ситуации», — сообщил Набизода.

По его словам, распоряжение направлено иранской авиакомпании Varesh Airlines, которая до последнего времени осуществляла по одному рейсу в неделю по маршрутам Мешхед-Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Душанбе-Тегеран, а также отечественным авиакомпаниям «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр», имеющим разрешение на полеты в Иран.

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