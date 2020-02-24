Российские политики считают, что американские учения по отражению удара из России — провокация и притворство, передает РИА «Новости».

Так, член Совета Федерации Ольга Ковитиди сказала, что Вашингтон, которому необходимо изменить свое мышление, превосходит все страны в умении блефовать и имитировать.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев выделил несколько целей учений: «сыграть мускулами» перед странами НАТО и заверить их в американском могуществе, подогреть европейский страх перед Россией и подготовить почву для размещения своих ракет в Европе.

Сенатор Сергей Цеков убежден, что организаторы ядерных учений — «больные люди». Хотя, по его словам, удивляться происходящему нечего.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал действия США «хорошей попыткой пиара», чтобы повысить давление на других членов НАТО.

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