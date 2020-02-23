Скрывающийся от правосудия в Украине Михаил Саакашвили призвал власти Грузии запретить доступ иранцев в страну из-за коронавируса.

«Правительство Грузии должно закрыть авиасообщение с Ираном и сократить попадание в Грузию граждан этой страны», — сообщил он в соцсети.

Саакашвили предупредил, что в марте в Грузию в связи с праздником Новруз ожидается визит до 50 тысяч иранцев.

При этом экс-президент Грузии призвал не считать его ксенофобом.

«Это касается всех. В Тбилиси живет и учится мой сын. Там живут и ваши дети, вы сами живете. У Грузии с Ираном активное авиасообщение, его надо немедленно приостановить, временно запретить иранцам въезд в Грузию», — отметил политик.

Саакашвили отметил, что запрет на въезд ввели такие страны как США и Россия.

РЕН-ТВ отмечает, что от вспышки коронавируса в Китае погибли более 2 тысяч человек, заражены более 70 тысяч в 26 странах мира.

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