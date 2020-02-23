Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова Трампа.

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