Акар: Проблема в Идлибе будет решена, если Россия «отойдет в сторону»

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.

«Мы будем продолжать переговоры с Россией по Идлибу», — сказал он.

По его словам, «в целом Сочинское соглашение берётся за основу».

«Что в нём прописано — то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель — (сирийский) режим», — цитирует Акара РИА Новости со ссылкой на CNN Turk.

Он подчеркнул, что Турция ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией.

«У нас есть хороший диалог с российской стороной на поле. С министром обороны РФ и главой генштаба, с военными атташе, с военными на поле – мы постоянно с ними в диалоге. Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель – прекратить атаки сил режима», — добавил министр обороны Турции. При этом, как отметил глава Минобороны, решить проблему в Идлибе удастся лишь в том случае, если Россия «отойдет в сторону», сообщает Reuters.

Minval.az