Плата за обучение в школах, техникумах и вузах в СССР была впервые введена в 1923 году. От нее освобождались семьи примерно десятка категорий граждан (красноармейцев, инвалидов труда, низкооплачиваемых рабочих и служащих и т. д.).

Об этом пишет издание «Вокруг света».

Конституция 1936 года провозгласила «бесплатность всех видов образования», но уже в 1940-м вышло постановление, перелагавшее «часть расходов по обучению <…> на самих трудящихся». За обучение в старших классах платили по 150–200 рублей, в вузах — от 150 до 500 рублей ежегодно. Месячный заработок в СССР в 1940 году составлял в среднем 339 рублей.

Постановление отменили в 1956-м при Никите Хрущеве.

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