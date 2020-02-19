Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром и обсудил с ним обстановку в Ливии. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Встреча министра с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) прошла 19 февраля. В ее ходе стороны, в частности, отметили важность прошедших 13 февраля в Москве переговоров, направленных на «установление режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки».

Шойгу и Хафтар отметили, что альтернативы политическому пути для урегулирования ситуации в Ливии нет. Они также подтвердили необходимость выполнения решений январской Берлинской конференции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.

Minval.az