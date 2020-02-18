На месторождениях нефти в Сирии, которые контролируются США, идёт бесцеремонное разграбление богатств сирийского народа, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе пресс-конференции.

Он назвал одним из важных аспектов в ситуации в Сирии отмену санкций в отношении страны, в частности санкций на запрещение поставки энергоносителей.

«С одной стороны, месторождения нефти, на которых добывается нефть, контролируются Соединёнными Штатами. Там идёт неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии, сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда. С третьей стороны, большая часть страдающих по территории Сирии нуждается в тепле, горячей воде, электричестве, которое, как мы понимаем, берётся из углеводородов, которые запрещено туда поставлять, а добывать сами они не везде и не всегда могут», — цитирует RT Шойгу.

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