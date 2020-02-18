Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.

«Не вышел тот результат переговоров, который бы нас удовлетворил. Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила РФ. У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе. Волны беженцев постепенно давят на Турцию … Для защиты жителей региона наши военные и бронетехника будут по-прежнему направляться в Идлиб», — сказал Калын журналистам.

«Мы не хотим ухудшить отношения с Россией, но атаки (сирийского) режима нужно предотвратить», — добавил представитель президента Турции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра». В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

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