В России разгорелся скандал из-за травли армянами «недостойных» девушек, которых они снимают на видео и публикуют в сети.

Один из таких роликов, снятый в одном из торговых центров «активистом», вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Он появился в закрытой армянской группе AspeT, которая якобы борется за чистоту нации и «религиозные ценности». Вскоре видео перезалили популярные интернет-сообщества.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Молодые и инициативные армяне объединяются в сообщества по борьбе с аморальным поведением. Гражданскую инициативу проявляют так: находят «недостойных» девушек-армянок, устраивают травлю, снимают на камеру и выкладывают в сеть pic.twitter.com/2X0BmKDq7v — Лента.ру (@lentaruofficial) February 17, 2020

Автор нашумевшего ролика подошел к молодой паре, когда парень и девушка сидели за столиком. Он начал спрашивать, сколько им лет и скандалить, упрекая армянку в том, что она обнималась со своим парнем.

Мужчина также требовал у девушки продиктовать номер телефона ее родителей, угрожая рассказать им о «недостойном» поведении дочери.

Девушка заявила, что она наполовину армянка, а наполовину русская и потребовала прекратить разговаривать с ней в подобном тоне. «Активиста» это не успокоило. В ходе разговора он швырнул в девушку пачкой сока и салфетками, обозвав мусором.

«Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты мусор, бл*, поняла меня?», – говорит автор видео.

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