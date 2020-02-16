Начальник координационного центра ВС России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев сообщил журналистам подробности конфликта в республике с участием местных жителей и американских военных, передает ТАСС.

Как ранее рассказали в Минобороны, инцидент произошел 12 февраля в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Американцы открыли стрельбу, в результате погиб 14-летний подросток, еще один человек пострадал, говорил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По словам Резанцева, сирийские военные остановили на блокпосту колонну США, которая отклонилась от маршрута на 3 км. Американские военнослужащие пытались проехать через населенный пункт, «тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения», рассказал генерал.

Один автомобиль коалиции застрял на обочине, а второй сломался, продолжил Резанцев. После этого завязалась словесная перебранка и «началась беспорядочная стрельба». Затем начал собираться импровизированный митинг протеста, на который пришли около 1 тыс. человек — «женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия», заявил генерал.

По его словам, американцы обратились к российским военнослужащим и те помогли им покинуть населенный пункт. Генерал заявил, что действия американских военных должно оценивать руководство, но добавил, что считает их поведение «не совсем правомерным».

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