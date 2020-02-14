США и Россия продолжают диалог о возможном продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает через год, сообщил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Дискуссии продолжаются. Не хочу забегать вперед, но интерес, безусловно, есть. Не стану говорить о том, где мы сейчас находимся», — сказал Купер в ходе телеконференции, передает РИА Новости.

Вместе с тем помощник госсекретаря не уточнил, обсуждался ли этот вопрос на прошедшей в пятницу в Мюнхене встрече госсекретаря Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее США неоднократно настаивали, что для продления договора или заключения нового аналогичного соглашения его участником должен стать Китай. Кроме того, в соглашение должны быть включены новейшие российские системы вооружения, которые сейчас не подпадают под СНВ-3.

Minval.az