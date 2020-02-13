Внук первого президента Казахстана, елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева — Айсултан Назарбаев заявил в социальной сети, что просит политического убежища в Великобритании из-за давления, которое на него оказывает семья.

Сын спикера сената Дариги Назарбаевой попросил политическое убежище в Великобритании.

«В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры – я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!» — написал Айсултан Назарбаев в четверг на своей странице в Facebook.

Айсултан Назарбаев также сообщил, что располагает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью лондонской The Times.

Minval.az