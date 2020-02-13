Многие продукты питания способствуют снижению плохого холестерина. Например, такой эффект оказывают темный шоколад и картошка, отмечают составили врачи.

Так, темный шоколад улучшает липидный обмен в крови, однако покупать нужно продукт, в котором содержится не меньше 75% какао. В тоже время картошка приносит пользу сосудам, если ее приготовить правильно, а именно запечь в духовке — в такой картошке будет больше калия, чем в бананах.

Еще ликопен, который снижает уровень «плохого» холестерина, содердится в помидорах. Они также богаты калием. Замедляет рост холестерина в артериях тунец — в нем присутствует омега-3, эта рыба также снижает уровень триглицеридов, передает «Росбалт».

Наконец, люди, которые едят яблоки каждый день, тоже имеют низкий уровень холестерина. А любители грецких орехов меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний — пойти на 20%. При этом для такого эффекта достаточно съедать горстку орехов раз неделю.

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