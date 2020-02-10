Пока конкретных планов по встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана нет, но Москва ее не исключает, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться», — сказал он, передает РИА Новости.

Второй раунд российско-турецких переговоров по ситуации в идлибской зоне деэскалации завершился в понедельник в Анкаре. Ранее Минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. Как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, турецкие ВС поразили позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел.

Как ранее информировал турецкий МИД, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.

Minval.az