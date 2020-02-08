Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением после его «победы в сенате» и предложением встретиться в Майами, чтобы «поднять бокал за его успех».

Напомним, что на этой неделе Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.

Лидер ЛДПР поздравил президента США с «победой в сенате и провалом подлых и ложных обвинений».

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», — написал Жириновский в письме, передает РИА Новости.

Кроме того, политик выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. А решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа, по мнению Жириновского, было предательским поступком.

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