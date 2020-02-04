Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным инцидент с обстрелом турецких военных в сирийском Идлибе. Об этом сообщает администрация Эрдогана.

— В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии, — говорится в сообщении (цитата по «Лайфу»).

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара продолжит использовать своё право на самооборону от подобных атак. Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Minval.az