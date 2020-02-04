Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне. Первое – отмежевать ту вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры», которая мимикрировала в «Хейят Тахрир аш-Шам», — заявил Лавров в интервью «Российской газете».

Министр подчеркнул, что обе эти организации включены в террористические списки Совета Безопасности ООН, поэтому «ни «нусровцам», ни их новой инкарнации в виде «Хейят Тахрир аш-Шам» в Идлибе делать нечего».

«Максимум, о чем мы договаривались уже в 2019 году – режим тишины, если он будет уважаться всеми, должен соблюдаться. Но даже после третьего напоминания по линии России и Турции в адрес всех, кто находится в идлибской зоне, бандиты, о которых я упомянул, не прекращали своих провокационных действий. Буквально позавчера была очередная попытка атаки ударным беспилотником на нашу базу в Хмеймиме. Она была пресечена имеющимися на базе средствами ПВО. А обстрелы сирийских позиций и гражданских объектов за пределами идлибской зоны проводятся регулярно», — добавил Лавров.

Еще одна причина сложившегося положения, по его словам, заключается в том, что «внутри идлибской зоны не была создана 10-20-километровая демилитаризованная полоса».

«Об этом мы тоже напомнили нашим турецким партнерам. Будем продолжать добиваться выполнения всех пунктов тех решений, которые принимали президенты России и Турции», — заключил Лавров.

Minval.az