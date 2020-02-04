Какую «азербайджанскую тему» обсуждали Зеленский и Эрдоган?

Визит в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эксперты будут обсуждать еще долго. Для российского экспертного сообщества полным шоком оказалось то, что президент Турции обратился к солдатам почетного караула со словами «Слава Украине!» Эрдоган подтвердил, что его страна признает и поддерживает территориальную целостность Украины и никогда не признает аннексию Крыма. Анкара и Киев договариваются крепить военное сотрудничество.

Но был в повестке дня переговоров и далеко не последний по важности пункт, который с полным правом можно назвать азербайджанским. Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность поставок в Украину газа по TANAP — посредством соответствующих интерконнекторов. Нетрудно догадаться, что речь идет об азербайджанском «голубом топливе». Тем более что в ходе визита Владимира Зеленского в Азербайджан уже было решено изучить вопрос о расширении «Южного газового коридора» и поставок газа потребителям Южной Европы через территорию Украины. И вот теперь уже Зеленский и Эрдоган обозначили «тектонический сдвиг», где не так-то просто отделить экономику от политики. Намеренно оставим за скобками недавнюю политическую сенсацию — то, что Киев и Анкара уже добились от Москвы сохранения транзита российского экспортного газа через Украину. Важно другое: теперь азербайджанский газ должен помочь Украине, а возможно, и не только Украине, укрепить свою энергетическую безопасность и стать куда менее уязвимой для российского «трубопроводного давления», которое Москва впервые применила еще в 2005 году. Наконец, понятно и другое: планы эти, по всей видимости, строятся уже с расчетом на «расширенную» ресурсную базу «Южного газового коридора» — с учетом новых месторождений, разработка которых стартует сейчас, и, весьма вероятно, присоединения к проекту Туркменистана. И да, уровень переговоров не оставляет сомнений: это не просто декларация о намерениях. Словом, созданная в Азербайджане независимая инфраструктура экспорта углеводородов становится «локомотивом» очередного масштабного политического «сдвига» уже в странах-потребителях.

А вот здесь необходимо изменить «масштаб картинки». И вспомнить, как уже в девяностые годы независимый экспорт азербайджанского газа позволил Грузии и Украине избавиться от «нефтяной зависимости» от России и проводить более самостоятельную внешнюю политику (да и внутреннюю тоже). По сути дела, азербайджанская нефть, которая шла на мировой рынок вне российского контроля, сделала возможным формирование ГУАМ — «клуба несогласных» в СНГ. Сегодня на повестке дня — «переворот», роль «топлива» во всех смыслах для которого сыграл уже азербайджанский газ.

Наконец, переговоры Эрдогана и Зеленского в Киеве прошли через несколько дней после турне по постсоветским странам госсекретаря США Майкла Помпео. В числе прочего, высокого американского гостя принимали в Беларуси и Нур-Султане — столицах ключевых союзников России по ОДКБ и ЕАЭС. Как бы Помпео не призывал ни Лукашенко, ни Токаева к выходу из российских интеграционных объединений. Но в Москве не могут не понимать, что США укрепляют свое влияние и в Беларуси, и в Казахстане. Можно, конечно, напомнить, что большую часть «подготовительной работы» для визита Помпео провела сама Россия, которая сначала возмущалась, как это в Казахстане посмели перейти на латиницу, а затем попыталась устроить «выкручивание рук» Беларуси и превратить ее едва ли не в «субъект федерации». Показательно, что визит Помпео совпал с «нефтяным кризисом» в отношениях Москвы с Минском, который российская дипломатия умудрилась распространить и на Нур-Султан. Напомним: РФ сначала устроила «нефтяной шантаж» Беларуси, а затем не позволила Казахстану поставлять в эту страну по российской территории собственную нефть. И вот на этом фоне в Азербайджане заявили, что могут поставлять в Беларусь «черное золото» — и свое, и транзитное. И опять — благодаря независимой системе нефтеэкспорта. Опять-таки формально вопрос азербайджанской нефти Помпео ни в Минске, ни в Нур-Султане не обсуждал. Но нельзя не заметить: независимая экспортная инфраструктура, созданная Азербайджаном, позволяет и Казахстану, и Беларуси проявлять куда большую «свободу рук» во внешней политике вообще и принимать у себя госсекретаря США в частности. То есть теперь «клуб несогласных» формируется уже в ЕАЭС и ОДКБ, куда Азербайджан не входит.

А все это вместе взятое уже позволяет представить себе масштабы того «политического переворота», который совершил на постсоветском пространстве Азербайджан. Наша страна не просто добилась собственной реальной, а не просто номинальной, независимости. Система независимого экспорта нефти и газа по сути дела «открыла ворота» для политических «сдвигов» в других государствах — Грузии, Украине, Беларуси, Казахстане…И это еще одно доказательство, что с провозглашением независимости работа по построению собственного государства только начинается. И что здесь реальные экономические и инфраструктурные проекты играют куда более важную роль, чем это представляется многим.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az