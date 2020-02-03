Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, — заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины», — сказал турецкий лидер, передает ТАСС.

Турция продолжит «внимательно следить за положением крымских татар», и совместно с властями Украины продолжит оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются «исконными жителями этой страны», — добавил президент Турции.

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