Президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.
«Господин президент Милош Земан приедет с делегацией», — приводит ТАСС слова посла Чехии в России Витезслава Пивоньки.
Президент Чехии Милош Земан приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.
«Господин президент Милош Земан приедет с делегацией», — приводит ТАСС слова посла Чехии в России Витезслава Пивоньки.
Дата: 2020/02/03 21:56
Раздел: Бывший СССР, Мир
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