Турция предоставит Киеву 50 миллионов долларов финансовой помощи на нужды украинской армии. Соответствующее соглашение стороны подпишут во визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину, заявил посол Украины Андрей Сибига.

— Будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 миллионов турецких лир (около $50 миллионов) для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения, — сообщил дипломат в интервью агентству «Укринформ».

По его утверждению, Киев и Анкара не впервые подпишут такой договор — стороны заключали такие сделки на соответствующие суммы и в прошлом.

Minval.az