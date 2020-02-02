Американка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз и рассказала о сложностях жизни с ним. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

22-летняя Яслен Селементе (Yaslen Celemente) пожаловалась, что во время учебы в школе она чувствовала себя неуверенно из-за критики со стороны одноклассников. Она постоянно боялась, что кто-то заметит корсет, который ей приходилось надевать каждый день, и начнет смеяться над ним.

«Я все время ходила в огромной толстовке несмотря на жару и практически не контактировала с людьми в школе из-за моей болезни. О моем диагнозе знали только двое друзей. Это убивало меня изнутри», — отметила модель.

Она также стеснялась заниматься спортом, потому что не могла переодеться в раздевалке. «Физкультура была моим любимым предметом в школе, но я не решалась показать свою спину незнакомцам», — добавила девушка.

Однако лечение оказалось успешным, и ей не понадобилась операция. Когда Селементе перестала носить корсет, она решила создать аккаунт в Instagram, но не с целью заработка. Вскоре маленький бренд купальников предложил ей поучаствовать в бесплатной фотосессии, и она согласилась, после чего страница блогерши начала набирать популярность.

Сейчас на ее аккаунт в Instagram подписано больше миллиона человек. Доход 22-летней модели составляет примерно 70 тысяч долларов в год. Американка хочет на своем личном примере показать девушкам со всего мира, что возможно достичь любую поставленную цель, несмотря на какие-либо изъяны.

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