Москва привержена своим обязательствам по сирийскому урегулированию в рамках астанинского процесса.

Как передает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

«Мы привержены взятым на себя обязательствам», — ответила она на просьбу прокомментировать заявление Эрдогана о том, что, по его словам, Россия не выполняет свои обязательства в рамках астанинского и сочинского форматов.

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