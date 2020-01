Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

«В Женеве началась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорь Поповым от России, Стефаном Висконти от Франции, и Эндрю Шофером от США», — отметила она.

Happening now: The meeting of Foreign Minister #ElmarMammadyarov with @OSCE Minsk Group co-chairs Igor Popov🇷🇺, Stéphane Visconti 🇫🇷 and Andrew Schofer 🇺🇸 has started in #Geneva. pic.twitter.com/XetOZFZjvo

