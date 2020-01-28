Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейское и международное сообщество не имеют права молчать, как это было в 1939 году, когда сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и всем последующим трагическим событиям.

Как информирует «Интерфакс-Украина», об этом она заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что только сплоченность международного сообщества позволить дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

Зеленский отметил, что все государства мира должны сказать «нет» тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

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