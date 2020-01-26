В интернете опубликована видеозапись делового ужина президента США Дональда Трампа с обсуждением ситуации на Украине.

«Как долго Украина [без помощи США] продержится в борьбе с Россией?» — спрашивает Трамп на записи. Кроме того, политик рассуждает о вероятности отзыва из Киева посла США Мари Йованович, которую один из его собеседников называет самой большой проблемой для президента. По его словам, на Украине она распространяет слухи о скорой отставке Трампа. «Избавься от нее!» — отвечает Трамп.

Как пишет российский интернет-портал УРА.ру, Ролик приводится в качестве новых доказательств по делу об импичменте американского лидера. По данным издания, за ужином Трамп встретился с ключевыми фигурами в расследовании против личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — уроженцами Украины Игорем Фурманом и Львом Парнасом, позже арестованными в США. Ранее Трамп утверждал, что не знаком с ними.

Мари Йованович сняли с должности посла США на Украине в мае 2019 года из-за обвинений Трампа в нелояльности. Возможное участие в этом Джулиани, а также Фурмана и Парнаса лежит в основе расследования, которое ведется в США с 11 октября. Демократическая партия пытается использовать это как одно из оснований для импичмента президента.

Minval.az