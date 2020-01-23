Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.

«Сам не знал, только что, несколько дней назад, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал он на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, куда приехал в качестве главного гостя форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», передает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

«Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства», — отметил президент.

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