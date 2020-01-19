Всё начинается вполне невинно и выглядит как обычная дружба. Вы общаетесь с человеком, перекидываетесь сообщениями, ходите вместе гулять или кататься на сноуборде, делитесь проблемами и переживаниями. А потом вдруг понимаете, что с большим удовольствием проведёте вечер, переписываясь с «просто другом», чем посмотрите фильм с собственным мужем или женой. И эта связь, вдруг ставшая неожиданно крепкой, разрушает ваши отношения с постоянным партнёром, отмечает «Лайфхакер».

Что можно считать эмоциональной изменой

Эмоциональная измена — это когда человек состоит в браке или серьёзных отношениях, но отдаёт кому‑то другому больше времени, энергии и чувств, чем своему партнёру. С этим «другом» он делится сокровенными мыслями, к нему предпочитает обращаться за поддержкой, теплом и эмоциональными поглаживаниями. Иными словами, ищет эмоций на стороне.

45% мужчин и 35% женщин признались, что были эмоционально неверны своим партнёрам. Как понять, что, возможно, вы один из них? Психологи и брачные эксперты выделяют следующие признаки:

Вы отдаляетесь от своего супруга/партнёра. Вам трудно разговаривать с ним о чём‑то, кроме повседневных бытовых вопросов.

Вы всё время думаете о своём друге, не можете дождаться встречи с ним.

Вы не заинтересованы в близости со своим партнёром — как в эмоциональной, так и в сексуальной.

Вы проводите вместе меньше времени, чем раньше.

Вы делитесь своими мыслями, чувствами и переживаниями с другом, а не с партнёром.

Вы ищете повод сделать другу подарок или как‑то ещё его порадовать.

Вам кажется, что друг понимает вас лучше, чем партнёр.

Вы охотнее проведёте время с другом, а не с мужем или женой.

Вы держите свою дружбу в секрете, не рассказываете второй половине, о чём общаетесь, скрываете, что ходили на встречу, и предпочитаете вообще не упоминать об этих отношениях.

Вы чувствуете влечение к своему другу.

Вы часто ссоритесь с партнёром из‑за ваших отношений с другом.

А вот тревожные звоночки, которые говорят о том, что эмоционально изменяет ваш партнёр или супруг:

Он избегает вас, ведёт себя отстранённо, часто вас критикует.

Он стал скрытным, прячет телефон или ставит на него пароль и захлопывает крышку ноутбука, если вы вдруг вошли в комнату.

У него появились неожиданные интересы и хобби.

Он говорит, что работает вместе с другом или подругой над каким‑то проектом и им часто требуется дополнительное время.

Он постоянно говорит о своём друге или подруге.

Обычно вы не ревнивы, но сейчас нутром чувствуете, что что‑то не так.

Когда вы пытаетесь обсудить ситуацию, муж или жена ведёт себя враждебно, нападает на вас или пытается выставить сумасшедшим.

Между платонической дружбой и эмоциональной изменой есть несколько принципиальных отличий. Неверность начинается тогда, когда «друг» становится ближе, чем супруг или партнёр. Когда у изменщиков появляются тайны от своих половинок. И когда между «друзьями» возникает сексуальное притяжение — осознаваемое или нет.

Почему эмоциональная измена опасна

Многие думают, что ничего страшного нет: это же не секс, значит, изменой не считается. Но всё совсем не так.

1. Эмоциональная близость — это только прелюдия

Психологи и брачные консультанты говорят, что такая эмоциональная связь тоже своего рода предательство, хоть и без секса. Потому что эта «просто дружба» со временем легко может закончиться постелью. Между двумя людьми, если они стали так близки, почти наверняка есть сексуальное влечение.

2. Эмоциональная измена причиняет боль и ведёт к разрыву

Такие изменщики зачастую не чувствуют себя виноватыми, но их супруги или партнёры думают совсем по‑другому. Тесная эмоциональная связь с другим человеком не менее болезненна, чем факт секса на стороне. Правда, отношение к этому вопросу зависит от пола.

Исследователи проводили опрос и выяснили, что женщин больше пугает эмоциональная измена партнёра, а мужчин — сексуальная. В любом случае и те, и другие чувствуют себя обманутыми и преданными — потому что близкие люди скрывают от них важную часть своей жизни, а ложь и утаивание разрушают доверие и вредят отношениям. В результате дело может закончиться разрывом.

3. Эмоциональная неверность вредит всем участникам

У друга, который оказался втянут в этот своеобразный любовный треугольник, тоже есть чувства. Изменщик, по сути, даёт ему надежду на то, что когда‑нибудь они будут вместе, и активно её подпитывает — тёплыми сообщениями, совместными посиделками и прогулками, многозначительными взглядами и как бы случайными прикосновениями.

Но при этом вроде как не собирается развивать эти отношения, не называет происходящее романом и не думает уходить из семьи. То есть ставит своего «просто друга» в странное, нелепое и почти унизительное положение. А это больно.

Ну и наконец, вся эта ситуация причиняет страдания самому изменщику. Он вынужден подавлять свои чувства, врать, изворачиваться, разрываться между двумя близкими для него людьми.

Что делать, если вы изменяете

Разберитесь в причинах

Может быть, вам не хватает заботы, поддержки и внимания. Возможно, ваш супруг или партнёр проводит с вами недостаточно времени, мало вами восхищается, часто критикует. Или не разделяет важные для вас интересы.

Возможно, вы нуждаетесь в сильных эмоциях, в приключениях и встряске. А бывает и так, что между вами уже нет любви и тепла и отношения подошли к концу, хотя вы отказываетесь это признавать. Как бы то ни было, постарайтесь разобраться, почему вы стали искать эмоции за пределами семьи.

Осознайте, что измена разрушает ваши отношения

Что всю энергию, привязанность, даже любовь вы отдаёте другому человеку. Что обманываете партнёра, отдаляетесь от него. Всё это причиняет боль и страдания всем участникам конфликта и может в итоге закончиться разрывом.

Поговорите со своей половиной

Рассказывать о том, что у вас чувства к другому человеку, наверное, не стоит — если, конечно, вы не планируете развестись. Но можно обсудить причины, по которым такое произошло. Например, вам не хватает поддержки и восхищения — расскажите об этом партнёру, попросите его уделять вам больше времени и внимания. Или отправляйтесь в совместное путешествие — чтобы укрепить брак и получить впечатления, которых вам недостаёт.

Решите, что делать с «дружбой»

Будьте честны с собой и подумайте, сможете ли вы вернуть эти отношения исключительно в дружеское русло. Если нет, такую связь придётся разорвать — и как можно скорее. Объясните другу, что этот союз вредит вашим отношениям с мужем или женой и вы вынуждены оборвать общение. Постарайтесь больше не встречаться с этим человеком, вычеркните его из своей жизни, хотя бы на время, — не пишите и не звоните ему, отпишитесь от него в соцсетях.

Заполняйте пробелы

Иногда «платонические измены» случаются там, где не хватает радости и ярких положительных эмоций. Подумайте, где ещё, кроме отношений с другом, вы можете их получить. Может быть, вам стоит чаще выбираться куда‑то или имеет смысл завести новое хобби, больше путешествовать, заниматься творчеством или спортом.

Обратитесь за помощью

Если вы не справляетесь с ситуацией, но хотите сохранить отношения, поищите хорошего семейного психотерапевта и начните посещать сеансы вместе с партнёром.

Как защитить ваши отношения от эмоциональной измены

Некоторые семейные консультанты достаточно категоричны в этом вопросе. Они считают, что, если вы в браке, нужно избегать любых контактов с представителями противоположного пола (или своего — если речь о гомосексуальных людях). Это и будет профилактикой измены.

Такое мнение перекликается с традиционными патриархальными взглядами — когда муж выступает против любого общения жены с другими мужчинами. Но этот подход предполагает, что один из супругов — чаще всего муж — не доверяет другому и нарушает его свободу. И такие отношения уже нельзя назвать здоровыми и равноправными. К тому же стремление изолировать партнёра от общения с друзьями — признак эмоционального абьюза.

Здоровые отношения, построенные на дружбе, доверии и взаимном уважении, сами по себе защита от измен. Поэтому попробуйте предпринять следующее.

Проводите вместе больше времени

Ходите на свидания в кафе, рестораны, в театры, в кино или на прогулки. Используйте любую возможность, чтобы побыть вдвоём.

Говорите о том, что вас волнует

Не копите обиды, гнев и раздражение. Не надейтесь, что партнёр сам догадается, почему вы недовольны. Говорите о своих чувствах, обсуждайте то, что вам не нравится, старайтесь найти решение. Если нагрубили, обидели, причинили боль — не забудьте извиниться и обсудить произошедшее.

Вообще говорите друг с другом как можно больше

Не только о бытовых вопросах — о покупках, счетах, ремонте и протекающих кранах. Но и о том, что вас увлекает, — о книгах, сериалах, о своих хобби, культурных и политических событиях. И конечно, делитесь своими чувствами и переживаниями.

Поддерживайте друг друга

Обязательно найдите время выслушать близкого человека, подбодрить его, сказать о том, что вы его любите и верите в него.

Minval.az