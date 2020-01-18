Если вдруг начнется вторжение в Иран, как когда-то в Ирак, бомбардировки, это обязательно взорвет ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнюю эскалацию отношений между США и Ираном.

«Беженцы пойдут на север. А на севере – Азербайджан, Армения и Грузия. И все это будет смято. И опять русская армия придет спасать страны Южного Кавказа. Нам важно, чтобы это не произошло. Это не где-то там Австралия горит. Жалко, но это далеко. А Иран – вот он, рядом. Потом Средняя Азия, Туркмения. Поэтому трогать Иран нельзя. Никто к Ирану прикасаться не должен. Он должен купить у нас самые мощные системы ПВО и закрыть свое небо, закрыть границы. И наш флот должен стоять там, и сухопутные базы… Давайте в Баку поставим (базы — ред.) на границе с Ираном, чтобы Азербайджан знал, что никто не прорвет его границы. Чтобы был покой. Мы очень любим Азербайджан. Если Россия и Азербайджан будут дружить, никогда у Азербайджанской Республики проблем не будет», — передает его слова портал «Москва-Баку».

Minval.az