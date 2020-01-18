Москва ценит, что Анкара остается сторонником мирного разрешения ливийского конфликта, заявили в пятницу МИД РФ.

«Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии», — говорится в письменных ответах МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране», — отметили на Смоленской площади (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az