Украинский самолет был сбит Ираном непреднамеренно, в результате человеческой ошибки, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

«Я никого не хочу оправдывать. Это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, думаю, все уже поняли», — сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что Иран незадолго до катастрофы ответил ракетным ударом на операцию США по уничтожению генерала Касема Сулеймани, и ожидал новых действий Соединенных Штатов.

«Есть информация, что в момент, когда после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов, и не знали, в какой форме, в воздухе было как минимум шесть F-35, в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. Это информация, которая подлежит перепроверке, но хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда существует в таких ситуациях», — цитирует министра «Интерфакс».

Minval.az