Американские СМИ в среду, 15 января, активно комментируют инициативы российского лидера Владимира Путина по изменению Конституции, подчеркивая, что они нацелены на укрепление роли парламента и могут привести к сокращению полномочий главы государства.

Как пишет «Газета.ру», так, в газете The New York Times отметили, что данные изменения в Конституции как попытка укрепить демократию стали бы первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года.

В Bloomberg написали, что эти перемены могут привести к сокращению широких полномочий, которыми ныне обладает президент и, возможно, создадут сдерживающие механизмы для его преемника, обеспечив большее влияние для парламента и Госсовета.

По CNN высказались, что предоставление парламенту более широких полномочий может указывать на то, что в России происходят подвижки во власти, о которых давно высказывались предположения.

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