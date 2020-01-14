Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта, но в настоящий момент опасности нет, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта (который они хотели совершить) из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы», — говорится в сообщении.

Обыски проводились в четырех регионах — Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции «при поддержке заграничных полицейских служб».

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

«Конкретной угрозы теракта по данным на настоящий момент нет», — отмечает в сообщении.

В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.

Minval.az