Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Как следует из видеоматериала, лайнер вылетел из Тегерана в Киев через четыре часа после того, как Иран ударил по американским военным объектам и привел в боевую готовность силы и средства ПВО. Утверждается, что из-за выгрузки лишнего груза самолет взлетел с небольшой задержкой, но без отклонений от обычного курса и направился в северо-западном направлении.

За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 километра, и все это время отражался на радарах. Спустя еще несколько минут электронные системы перестали работать, а воздушное судно передало последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, затем в лайнер попала еще одна ракета, которая, как утверждает The New York Times, была выпущена с секретных военных баз страны.

Падение на землю украинского самолета произошло спустя несколько минут. При падении произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстоянии почти 500 метров от места падения. В общей сложности полет длился семь минут.

В результате крушения погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету.

Minval.az