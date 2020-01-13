Скрывающийся в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за коррупцию и превышение служебных полномочий на три и шесть лет лишения свободы, заявил о сожалении предоставлением его стране в 2017 году безвизового режима с Европой из-за оттока грузин, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.

В интервью грузинскому «Мтавари архи» («Главному каналу») Саакашвили сказал, что в аэропорту Кутаиси, откуда летают лоукосты в Европу, «сидит какой-то обезумевший австрийский офицер и проводит фейс-контроль».

В то же время он частично оправдал действия этого офицера, который таким образом «защищает от мигрантов» из Грузии Европу.

Экс-руководитель Грузии при этом заявил, что это именно он с бывшими главами внешнеполитических ведомств Швеции и Польши после грузино-российской войны 2008 года «придумал программу „Восточное партнерство“ Евросоюза», которая распространяется на Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Украину и Молдову.

«Это мы придумали безвиз и ассоциацию с Европой. Но сейчас я проклинаю себя за то, что сделал это, так как наши граждане уезжают работать в Европу», — сказал Саакашвили, пообещав вернуться в Грузию через несколько месяцев и «исправить ситуацию внутри страны».

Примечательно, что соглашение об ассоциации с ЕС Грузия подписала уже после президентства Саакашвили, как и получила безвизовый режим спустя четыре года после того, как истекли полномочия Саакашвили на посту главы Грузии.

Страны ЕС, обеспокоенные нарушителями безвизового режима из Грузии, направляют в страну пограничников, которые по соглашению с Тбилиси проводят в случае необходимости первичный досмотр в аэропортах Грузии.

Minval.az