Пересмотрите отношение к тратам до наступления финансовой катастрофы. Помочь в этом поможет знание признаков того, что вы живёте не по средствам, пишет «Лайфхакер».

1. Вы тратите всё до последней копейки

Сбережения — важная часть финансовой безопасности. В идеале ежемесячно стоит откладывать от 10% дохода. Если заработок невелик, хотя бы 5%.

Когда денег совсем не остаётся, траты не соответствуют доходам и ситуацию необходимо менять. В противном случае любой форс-мажор приведёт к глубокому финансовому кризису.

2. Ваши расходы растут вместе с доходами

Вы ничего не откладывали, потому что мало зарабатывали. На новой работе ваш доход увеличился, но денег для сбережений так и не появилось.

Расходам свойственно расти вслед за доходами. При наличии свободных денег хочется покупать более качественные вещи, развлекаться и так далее. Но все эти траты оправданны, когда не вредят другим сферам жизни. Если же вы спускаете всё, сколько бы вам не платили, у вас явные проблемы с финансовой дисциплиной.

3. Люди с аналогичным доходом тратят меньше

Пока вы едва концы с концами сводите, ваш коллега накопил первоначальный взнос по ипотеке, путешествует и живёт вполне припеваючи. Не исключено, что он набрал подработок, удачно женился на дочери олигарха и вообще сын маминой подруги.

Но есть вероятность, что он просто более грамотно расходует деньги. Например, не сменил предпоследнюю модель iPhone на последнюю, а купил на эти деньги билеты в тур по Европе.

4. Вы гасите долги по кредитке с опозданием

В использовании кредитной карты нет ничего плохого. С помощью кредитки можно даже заработать, если рассчитываться ею, пока на остаток по дебетовой карте начисляют проценты.

Но если вы не вносите платёж в срок и сталкиваетесь с необходимостью платить пени и проценты, это говорит о том, что вы нерационально тратите деньги.

Наличие кредитной карты не означает, что вы можете расходовать больше, чем зарабатываете. Она лишь даёт возможность тратить заработанные деньги чуть раньше, чем вы их фактически получите.

5. Вы боитесь вести бюджет

Вы списываете нежелание вести бюджет на лень, низкий доход и придумываете миллионы отговорок. Но если заглянуть поглубже, причина одна: вам страшно лицом к лицу столкнуться с правдой о ваших тратах.

В глубине души вы понимаете, что не все ваши расходы обоснованы и вы могли бы обращаться с деньгами более разумно. Ведение бюджета заставит вас пересмотреть отношение к финансам, но ничего не делать всегда проще, чем начать действовать.

6. Вы покупаете статусные вещи, рассчитанные на более состоятельных людей

Звучит немного по-снобски, но таковы суровые реалии. Накопить на квартиру в модном районе или машину стоимостью в несколько миллионов — полдела. Впоследствии вам придётся это имущество содержать. И пока ваши соседи будут с лёгкостью ежемесячно отдавать за услуги консьержа эквивалент половины вашей зарплаты, вам придётся работать днём и ночью, чтобы соответствовать уровню жизни, который вы выбрали.

Статусные вещи не изменяют человека настолько сильно, как вы на это рассчитываете, а по бюджету при этом бьют. И речь здесь не только о домах и машинах. Иногда достаточно дорогого смартфона или сумки, чтобы пробить брешь в кармане.

7. Вы вообще не задумываетесь об экономии

При любом доходе экономить приятно и полезно. Возможно, если вы ворочаете миллионами, необходимости отслеживать гречку по акции больше нет. Зато вас порадует скидка на автомобиль последней модели.

Если вы «выше экономии», то в любом случае тратите больше, чем могли бы. А значит, живёте не по средствам.

8. У вас много кредитов под высокие проценты

Кредит — отличный инструмент, чтобы уже сейчас получить вещи, которые повышают уровень жизни и в целом необходимы.

Но если займы съедают значительную часть дохода, причём взяты они на товары, без которых можно обойтись, это сигнал, что у вас проблемы с финансами.

9. Вы боитесь признаваться в превышении бюджета

Когда друзья зовут вас в бар, вы никогда не признаетесь, что у вас почти не осталось денег. Лучше пойти развлекаться, а то и заплатить за всю компанию, а потом ждать зарплаты на диете из риса и макарон.

Продавцу в магазине легко развести вас на покупку. Достаточно скрывать цену до последнего: на кассе вы уже не откажетесь, так как неудобно признаваться, что у вас нет таких денег.

В действительности ничего стыдного в том, что вы следите за балансом бюджета, нет. Лучше проработать этот комплекс с психологом и облегчить себе жизнь, чем раз за разом попадать в сложную финансовую ситуацию из-за боязни прослыть нищебродом.

10. У вас нет долгосрочных целей

Вы часто говорите «один раз живём» или считаете, что надо отрываться, пока молодой / детей нет / график позволяет /лето. И в итоге тратите большую часть средств на развлечения. Это и правда важная часть жизни. Но когда вы расходуете на неё слишком много, это ставит под удар ваше будущее.

Даже если вы ежемесячно откладываете 10% дохода, потому что так правильно, не будет ничего плохого в том, чтобы откладывать больше. Лучшая мотивация для этого — долгосрочная финансовая цель.

Действительно, не очень понятно, ради чего перечислять часть зарплаты, если на эти деньги можно себя порадовать. Когда вы чётко знаете, зачем это делаете, отношение к финансам меняется.

Minval.az