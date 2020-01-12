Узбекистан ведет работу с рядом государств по возврату в страну активов дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой.

Власти пытаются вернуть 70 предметов искусства, обнаруженных на вилле дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве, передает Интерфакс.

«Генеральной прокуратурой и министерством юстиции, при участии профильных ведомств Узбекистана проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран по вопросу возврата преступно нажитых активов Каримовой», — говорится в распространенном в субботу заявлении Генпрокуратуры республики.

«Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, ранее в Узбекистане на адресах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями, общая сумма которых превышает 12,7 млрд. сум.

Указанные картины и предметы искусства, приговором суда обращены в доход государства и переданы в Государственные музеи Узбекистана, отмечается в сообщении.

Minval.az