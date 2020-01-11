Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

Как передает РИА Нвоости, об этом заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.

«Мы знаем, что компания «МАУ» («Международные авиалинии Украины» – ред.) приняла решение о компенсации семьям членов экипажа, погибших в этой трагедии. Мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего, получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии», — заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Также премьер заявил, что правительство готово оказаться «юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений для восстановления справедливости, если какая-то из семей будет нуждаться в помощи». «Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны», — заявил глава правительства. Украины.

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