В Интернете представлены новые фотографии с места падения украинского самолета в Тегеране.
Снимки появились в Telegram-канале PS752.
В Интернете представлены новые фотографии с места падения украинского самолета в Тегеране.
Снимки появились в Telegram-канале PS752.
Дата: 2020/01/10 22:36
Раздел: Бывший СССР, Мир
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