В Грузии с 1 апреля 2020 года вводятся изменения в техинспектирование машин с правым рулем и у которых перенесен рулевой механизм.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

В частности, для автомобилей, импортируемых с правым рулевым управлением, водители должны будут сохранять положение рулевого колеса, в противном случае, после 1-го апреля автомобили с перенесенным рулевым механизмом не смогут пройти периодическое техническое обслуживание.

По информации Агентства наземного транспорта, запрет будет распространяться на автомобили с правосторонним управлением, которые будут впервые зарегистрированы с 1 апреля 2020 года.

Автомобили зарегистрированные до 1 апреля 2020 года, будут проходить периодическое техническое обслуживание без проблем.

Minval.az