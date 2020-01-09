Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, в ходе которого стороны обсудили порядок совместной работы по расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», – отметил Зеленский.

Роухани в свою очередь подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Minval.az