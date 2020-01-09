На выставке технологических новинок в Лас-Вегасе (США) представили инновационную зубную щетку. Разработчики — стартап из Франции Y-Brush, заявляют, что она позволяет радикально сократить время чистки.

Зубная полость с помощью устройства, которое работает, когда его «прикусывают и жуют», очищается за 10 секунд, сообщает Росбалт.

Примерная стоимость новинки не называется.

Устройство позволяет решить проблему небрежной чистки зубов, когда люди вместо требуемых 2 минут производят манипуляции со щеткой и пастой не более 50 секунд, объяснил представитель фирмы-изобретателя.



Minval.az