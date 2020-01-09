Владимир Карапетян освобожден от должности пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Sputnik Армения, об этом Карапетян сообщил несколько минут назад на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня я больше не исполняю обязанности пресс-секретаря премьер-министра. Этот год работы в офисе премьер-министра был отличным опытом. Как и обещал до назначения, свою работу делал с охотой и преданностью. Спасибо», — отметил Карапетян.

На сайте правительства Армении уже опубликован приказ об отставке Карапетяна с поста пресс-секретаря премьера.

Minval.az