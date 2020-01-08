Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи сегодня, 8 января, приняли совместное заявление. Основной акцент в документе сделан на наиболее острых проблемах в Ближневосточном регионе. Главы государств также коснулись двусторонней повестки отношений.

«Россия и Турция развивают связи в различных областях на основе взаимного уважения. Сегодняшний запуск газопровода „Турецкий поток“… является конкретным примером таких взаимовыгодных отношений. Мы удовлетворены тем, что наше сотрудничество не только служит интересам наших двух народов, но и вносит вклад в решение региональных проблем», — говорится в заявлении (цитата по Eadaily).

Путин и Эрдоган выразили «глубокую обеспокоенность эскалацией напряжённости между США и Ираном, а также её негативными последствиями для Ирака».

«Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе. В свете нанесения Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам (американской) коалиции в Ираке 8 января 2020 г. мы считаем, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам. Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своём обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряжённости и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам», — отметили лидеры двух стран.

Далее они подтвердили общую приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности Сирии.

«Мы акцентируем нашу решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противодействовать сепаратистским повесткам в Сирии. В этой связи мы подтверждаем значимость полного выполнения Меморандума от 17 сентября 2018 года и Меморандума от 22 октября 2019 года. Мы подчеркиваем необходимость установления спокойствия в Идлибской зоне деэскалации путём полного выполнения всех договорённостей по Идлибу. Мы обязуемся работать в рамках Астанинского механизма в целях нахождения долговременного политического урегулирования (в Сирии) в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, а также поддерживать Конституционный комитет (Сирийской Арабской Республики)», — подтвердили главы государств.

Относительно ситуации в Ливии, где силы маршала Халифы Хафтара продолжают наступление на Триполи, который контролируется Правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, президенты России и Турции также выразили обеспокоенность процессами в этой североафриканской стране.

«Ухудшающаяся ситуация в Ливии подрывает безопасность и стабильность в окружающем Ливию пространстве, во всем Средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, имея следствием незаконную миграцию, дальнейшее распространение вооружений, терроризма и других видов криминальной деятельности, включая контрабандную торговлю. Мы подтверждаем нашу твёрдую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Прочный мир и стабильность в этой стране могут быть достигнуты только путём политического процесса, ведомого и осуществляемого ливийцами и основанного на искреннем и инклюзивном диалоге между ними», — говорится в документе.

Путин и Эрдоган уверены, что «ставка на военное решение продолжающегося в Ливии конфликта ведёт только к дальнейшим страданиям и углубляет разногласия между ливийцами». Обеспечение немедленного прекращения огня они считают «безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН».

«В сложившихся критических условиях и в свете определённых соответствующими резолюциями СБ ООН целей мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки „на земле“ и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну. Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей Родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения», — заключили президенты России и Турции.

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