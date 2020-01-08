Россия и Турция обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Турции – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Москва и Анкара заявили также, что расценивают убийство иранского генерала Касема Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», — говорится в заявлении.

Комментируя нанесение Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам в Ираке 8 января, лидеры России и Турции подчеркнули, что «обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам».

«Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности, и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам», — говорится в заявлении Путина и Эрдогана.

Minval.az