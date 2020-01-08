Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Дата: 2020/01/08 12:27
Раздел: Бывший СССР
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