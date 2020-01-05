Голубого тунца продали за 193,2 млн иен (около $1,8 млн по текущему курсу) во время ежегодного рыбного аукциона в Токио в воскресенье, 5 января. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, вес рыбы составил 276 кг.

Покупателем выступила компания Kiyomura, которой принадлежит сеть суши-ресторанов Sushi Zanmai. Владелец компании Киоши Кимура заявил, что лот оказался дорогим, но он очень хотел сделать выигрышную ставку, чтобы подать лучшего тунца своим посетителям.

Отмечается, что рыба была выловлена в районе поселка Ома на севере Японии.

Цена, по которой рыба ушла с молотка, — вторая после рекорда, установленного в прошлом году, отмечает Bloobmerg. Тогда компания Kiyomura также стала обладателем 278-килограммового голубого тунца, заплатив за него 333,6 млн иен (около $3 млн по текущему курсу).

Торги проходят на новом рыбном рынке Тоесу, он открылся осенью 2018 года. До этого аукцион проводили на рынке Цукидзи рядом с районом Гиндза. Его история насчитывала около 80 лет, однако в преддверии Олимпиады 2020 года торговые площади перенесли в портовый район Тоесу.

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